Pioli o Rangnick? Nella margherita rossonera anche Emery e Marcelino…

Stefano Pioli continua a parlare da allenatore del Milan. Il contratto fino al 30 giugno 2021 gli permette questo e altro. Anche di programmare la stagione che verrà, fino a prova contraria. Fino a quando Ivan Gazidis non prenderà coraggio, mettere ordine alle proprie idee e non deciderà di comunicare chi guiderà ufficialmente il Diavolo la prossima stagione.

Fino a quel momento l’amministratore delegato rossonero, scelto direttamente dalla proprietà americana, può continuare a confondere le idee al popolo rossonero, continuare a sfogliare la sua margherita alla quale si sarebbero aggiunti altri due ‘petali’. Non c’è più solo Pioli o Rangnick, ora si può pensare di vedere sulla panchina del Milan anche gli spagnoli Unai Emery o Marcelino García Toral. Il primo conosciuto per i successi raggiunti col Siviglia, il secondo per i miracoli con il Valencia.

Altri due allenatori che si devono mettere in coda alla prima scelta: Ralf Rangnick che come già si sa potrebbe arrivare a Milano anche come dirigente, affiancare Maldini e non Pioli. Progetto che rimane certamente di difficile coesistenza.

Ma quando il Milan, i suoi tifosi sapranno chi sarà la guida della squadra del prossimo anno? Probabilmente non prima del termine dell’attuale stagione. Anche il presidente Paolo Scaroni ha votato unito con gli altri suoi colleghi per cercare di chiudere il campionato.

Il sogno Champions rimane lontano, difficile. Ma Pioli sa che sarebbe l’unico modo per far cadere quella margherita dalle mani di Gazidis e ricominciare ancora da lui, con il suo calcio semplice ma efficace…