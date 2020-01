Pioli: “L’Udinese ci ha messo in grande difficoltà, noi bravi a reagire. Rebic…”

MILANO – L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Udinese: “Sarebbe bello se il campionato cominciasse oggi. Siamo riusciti a fare una bella settimana, uscendo dalle difficoltà. Oggi è stata una partita difficilissima, l’Udinese è stata forse la squadra che ci ha creato più problemi da quando sono qui, ma siamo stati bravi a reagire. Riuscire a vincere nonostante tanta sofferenza significa tanto. Oggi la squadra non è stata brillantissima fisicamente, ma ha messo in campo il carattere giusto. Dobbiamo continuare con questo spirito e recuperare energie. Questo mese sarà molto importante per la nostra stagione”.

SU REBIC – “Sono i giocatori che devono farsi trovare pronti, non sono io che devo rigenerarli. Rebic ha svoltato da solo dopo la sosta per le vacanze invernali e oggi ha deciso la partita. L’ho inserito pensando riuscisse a fare qualche strappo importante, così è stato e gliene va dato merito”.

SU THEO – “E’ forte, lo stimolo tutti i giorni perché credo che possa diventare tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Inoltre è molto giovane e può migliorare ancora sotto molti aspetti”.