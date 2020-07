Pioli: “Lazio molto forte, ma siamo fiduciosi”

MILANO – In conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato la partita di domani sera contro la Lazio: “La Lazio è forte, arriva da due rimonte importanti. Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una partita molto complessa anche dal punto di vista tattico. Noi siamo una squadra diversa rispetto all’andata, sono cambiate tante cose. Dovremo essere compatti, lucidi e capire i momenti della partita. La Lazio è una squadra completa, non a caso si sta giocando lo Scudetto. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi”.

