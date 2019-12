Pioli: “Ho sentito Ibra al telefono, è molto carico. Non vedo l’ora che arrivi”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando di Zlatan Ibrahimovic: “E’ un giocatore che sa fare tutto. Sa segnare, sa mandare in gol i suoi compagni, sa essere un punto di riferimento per tutto il gruppo, specialmente per i giocatori più giovani. Abbiamo parlato al telefono: è molto motivato e carico, gli ho dato il benvenuto. E’ contento della sua nuova avventura, si è informato sulle condizioni della squadra, sui prossimi allenamenti e mi ha detto: ‘Mister, tranquillo che sto bene’. Non vede l’ora di allenarsi e di mettersi a disposizione, così come io non vedo l’ora di poter contare su di lui”.