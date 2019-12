Pioli: “Abbiamo sbagliato tutto. Mi auguro che i giocatori…”

MILANO – Nel post partita di Atalanta-Milan, mister Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la batosta rimediata al Gewiss Stadium: “Non è difficile spiegare la nostra prestazione: abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare, contro l’avversario peggiore con cui commettere errori. Dispiace aver perso così nettamente, sembra che non abbiamo mai lavorato in questi tre mesi ma non è così. Dei progressi si sono visti fino alla scorsa settimana: non siamo questi. Oggi però abbiamo sbagliato tutto, l’Atalanta ci ha chiaramente sovrastato. Dopo lo svantaggio, anziché reagire, siamo completamente sprofondati e mi spiace molto. Sono deluso. È stata una prestazione così inferiore alle nostre possibilità che mi auguro che i giocatori, durante le vacanze, riflettano su come rimediare appena torneranno in campo”.