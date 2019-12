Pellegatti: “Todibo è bravo, ma ora serve uno che dia la scossa”

MILANO – Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale YouTube si è espresso sull’imminente mercato invernale del Milan: “Todibo oggi non serve a nulla. E’ un bravo giocatore, ma da prendere per luglio. Adesso Todibo verrebbe messo in pasto a questa situazione, come ad esempio Rafael Leao, che oggi ha perso il suo valore e che viene considerato tra i più forti attaccante Under 21 in Europa. Il portoghese si è perso, non riesce ad essere incisivo. Adesso serve un giocatore in grado di dare una scossa, come Zlatan Ibrahimovic”.