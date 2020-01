Paquetà, pochi spunti e tante panchine. Il brasiliano può partire, ma il Psg chiede uno sconto

MILANO – Arrivato lo scorso gennaio per 35 milioni di euro, e circondato da molte aspettative, Lucas Paquetà ha segnato una sola rete con la maglia rossonera, senza mai riuscire a convincere pienamente. Questa prima parte di stagione il brasiliano l’ha trascorsa nell’ombra, senza guizzi e con tante panchine. Per Pioli non è un titolare fisso, tanto che ieri è entrato soltanto a 5 minuti dal fischio finale. Insomma, il centrocampista classe ’97 potrebbe partire qualora giungesse un’offerta pari alla cifra sborsata un anno fa per portarlo in Italia. Sulle sue tracce c’è il Paris Saint-Germain ma i francesi, stando a ciò che riferisce SportMediaset, ritengono eccessive le richieste del Milan e vorrebbero uno sconto.