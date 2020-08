Paquetà non rientra nei progetti di Pioli. Ecco il piano del Milan

MILANO – Dopo una stagione e mezza in Italia Lucas Paquetà non ha convinto. Il giocatore ammirato in Brasile e nei primi mesi del suo percorso italiano sembra essere sparito. Il numero 39, di conseguenza, è destinato a lasciare Milanello: anche perché non rientra, secondo “Tuttosport”, nel progetto di Stefano Pioli. O quantomeno non è la sua prima scelta. Per questo motivo il Milan vuole cederlo, operazione non così facile visto che sulla scrivania di Massara e Maldini non sono arrivate offerte. E’ molto probabile, dunque, che la dirigenza rossonera proverà a inserirlo in qualche trattativa offrendolo come contropartita tecnica.

