Paquetà al Psg: si può chiudere a 40 milioni

MILANO – Fabio Borini sarà il primo partente in casa Milan nel mercato di gennaio. Dopo di lui potrebbe esserci Lucas Paquetà, sparito dai radar nelle ultime settimane e autore di una prima parte di stagione inconsistente. Il centrocampista brasiliano ha perso il posto da titolare ed corteggiato con determinazione dal Paris Saint-Germain. Leonardo, che un anno fa lo ha portato in rossonero, ora lo vuole all’ombra della Tour Eiffel. Per il Milan Paquetà non è incedibile, tanto che la trattativa per la cessione è già partita e potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro.