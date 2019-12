Paolo Rossi: “Milan, le scorciatoie sono inutili. Serve programmazione”

MILANO – Paolo Rossi, ex attaccante rossonero, ha parlato del Milan ai microfoni de Il Giornale: “Il club non è riuscito a ricreare una squadra all’altezza delle prime posizioni. Hanno provato a prendere qualche scorciatoia, ma non funziona così: servono programmazione e tempo. Non serve prendere dieci giocatori di medio livello ogni anno, ma due buoni elementi a stagione per puntellare l’organico. Si guardi come lavora l’Atalanta. Quella bergamasca è una realtà da anni. Fanno sempre la scelta giusta, dalle giovanili fino alla prima squadra. L’allenatore è bravo, tutto funziona al meglio. Con la programmazione si è stabilizzata, con merito, fra le prime forze in Italia. Ritengo sia perfino la squadra migliore del 2019”.