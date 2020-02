Ordine a MilanTv: “Il primo di tempo di ieri era l’eccezione. Il Milan sotto pressione va in crisi”

MILANO – Ai microfoni di MilanTv è intervenuto il giornalista de “Il Giornale” Franco Ordine, il quale ha commentato il match di ieri sera e delle conseguenze che potrebbe portare. Ecco le sue parole: “E’ molto meglio così, perché se fosse finita come nel primo tempo avrebbe dettato delle impressioni e delle prospettive future diverse dalla realtà. Secondo me bisogna capire che quel primo tempo era l’eccezione che confermava la regola del secondo tempo. Ogni volta che questa squadra viene messa sotto pressione dall’avversario che tenta di ribaltare il risultato, va in crisi“.

