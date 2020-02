Ora l’Eintracht gioca al rialzo: chiesti 40 milioni per il riscatto di Rebic

MILANO – Ante Rebic non si ferma, ma per il Milan non è solo una buona notizia. Già, perché se è vero che il croato sta facendo faville a suon di gol, è altrettanto vero che il suo rendimento gioca anche a favore dell’Eintracht Francoforte. Il classe ’93 è stato preso dal Milan in prestito con diritto di riscatto nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, ma per il riscatto non è stata stabilita una cifra precisa. Ecco perché adesso il club tedesco sta giocando al rialzo e, stando a ciò che riferisce Tuttosport, sarebbe già arrivato a chiedere 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il giocatore. Va ricordato, inoltre, che il 50% della cifra versata dal Milan andrà a finire nelle casse della Fiorentina.

