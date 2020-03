MILANO – A causa della pandemia per la diffusione del Coronavirus, il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di rinviare di un anno i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella giornata odierna sono state ufficializzate le nuove date: le Olimpiadi si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Invece, i Giochi Paralimpici andranno in scena dal 24 agosto al 5 settembre, sempre del 2021.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live