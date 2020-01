Novellino: “Suso, Paquetà e Piatek? Forti, ma poco aiutati da Pioli”

MILANO – Walter Novellino, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Piatek, Suso e Paquetà, i tre “esuberi di lusso” in casa rossonera: “Sono giocatori che hanno fatto molto bene con Rino Gattuso ma che in questa stagione stanno trovando delle difficoltà. Hanno bisogno di aiuto e fiducia. Se andranno via dimostreranno tutto il loro valore perché sono molto forti. Non sono stati aiutati neanche da Pioli, ad esempio con il 4-4-2 Suso viene penalizzato molto e viene fischiato dal pubblico”.