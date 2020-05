Notizie Serie A – Spadafora: “Riforma dello sport ad agosto”

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora è tornato a parlare, dopo la ripartenza della Serie A. Ecco che cosa ha dichiarato ai microfoni del tg5.

: «Ora che il Paese riparte è giustissimo che anche calcio riparta, nei momenti peggiori ho pensato che non potesse essere il ritorno in campo. Mi auguro che il campionato possa andare avanti il più possibile. Non nego che in passato mi sono arrabbiato con il calcio quando mi si chiedeva di riaprire con l’emergenza Coronavirus in piena esplosione.Aggiungo che entro agosto, procederemo con l’approvazione della riforma dello sport».

