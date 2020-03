Notizie Serie A – Si studia l’ipotesi lanciata dalla Premier per il campionato

MILANO – La Premier League, così come molti altri campionati sono fermi a causa dell’emergenza Coronavirus. In Inghilterra l’idea che si sta studiano, per tornare a giocare, è quella di far disputare i match mancati a giugno. La Serie A sembra volersi muovere sulla stessa scia, in modo da garantire anche un pausa estiva, della durata di un mese. Non sarà semplice però, perché i contratti e i prestiti scadranno, ad oggi, il 30 giugno. Servirà quindi una deroga internazionale, molto probabilmente decisa dalla Fifa, ed è quello che si augurano in anche in Premier League. Quello che sembra essere certo, però, è l’intenzione di non volersi arrendere all’idea della sospensione definitiva delle competizioni e la conseguente cristallizzazione delle classifiche.

