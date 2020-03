Notizie Serie A – Nicchi: “Arbitri pronti al taglio degli stipendi”

MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto oggi il designatore arbitrale Marcello Nicchi. Tra i vari argomenti trattati c’è stata anche l’emergenza Coronavirus e le conseguenze allo stop, per tutte le competizioni, anche per i direttori di gara. Ecco le sue parole.

: «Dobbiamo concentrarci sul presente, prima di parlare di quando si potrà tornare in campo. La battaglia contro il Coronavirus è la priorità oggi, ovviamente il lavoro è incentrato su quando si ripartirà, ma questo in ogni caso non dipende da noi. Gli arbitri, essendo uomini di regole, rispettano le scelte della Federazione e sono pronti a tornare a fare il loro lavoro. Però servono delle garanzie, non possiamo mandare i direttori di gara allo sbaraglio, mettendo in condizione di rischiare la salute. Anche sul taglio degli stipendi abbiamo una linea precisa: se si tornerà in campo, allora ci saranno delle discussioni da fare, mentre se la stagione finirà, serviranno altre misure. In ogni caso noi faremo la nostra parte, ma parlare di questo, oggi, è davvero futile. Siamo professionisti e se ci verrà chiesto un sacrificio ne parleremo con la Federazione, di certo non staremo a fare i conti sulla settimana o sul mese. Siamo attivi anche dal punto di vista delle beneficenza, sempre in grande silenzio».

