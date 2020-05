Notizie Serie A – Lega-Sky, la situazione potrebbe degenerare

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i rapporti tra la Lega Serie A e Sky sarebbero ai minimi storici. A causa della querelle, che ha portato all’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’emittente satellitare depositata al tribunale di Milano, sul pagamento dell’ultima rata per la trasmissione delle partite del campionato. Questa scelta della Lega potrebbe essere solo il primo di alcuni scenari, che metterebbero in mostra “i muscoli” dei vertici del calcio italiano. Infatti secondo il quotidiano esiste anche la possibilità che la Lega decida di chiedere gli interessi a Sky, con relativa mora e in aggiunta l richiesta di risarcimento danni. Inoltre c’è anche la possibilità di fornire più il segnale per le ultime giornate di campionato. Per l precisione le ultime 6, quelle non comprese nelle 5 rate già pagate.

