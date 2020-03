Notizie Serie A – Il campionato potrebbe finire in piena estate

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Tutto il mondo sta facendo i conti con l’emergenza Coronavirus. Anche per il calcio si è dovuto fermare, con le sospensioni dei campionati e lo stop alle competizioni europee. Per quanto riguarda la Serie A nei giorni scorsi sono state paventate diverse ipotesi, tra cui quella dei playoff e dei playout. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per far disputare le ultime 12 giornate di campionato rimaste si starebbe pensando all’ipotesi di inserire 3 turni infrasettimanali oltre alle canoniche giornate della domenica. Questa ipotesi poterebbe quindi a far disputare l’ultima giornate della Serie A il 28 giugno, in piena estate. Una soluzione che potrebbe essere percorribile, però, soltanto con lo slittamento dei prossimi Europei di calcio, uno scenario che con il passare dei giorni sembra sempre più probabile.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live