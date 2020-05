Notizie Serie A – Gravina: “Abbiamo un piano B per il campionato”

MILANO – Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è tornato a parlare della Serie A ai microfoni di Sky Sport. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha spiegato quale sarebbe il piano B, per il campionato, in caso di un nuovo stop a causa del Coronavirus.

: «All’interno della delibera del Consiglio Federale c’è il nostro piano B, in caso di nuovo stop. Faremo ricorso ai playoff e ai playout, in modo che ogni verdetto sia collegato ai risultati sul campo e ai meriti sportivi. Se la sospensione dovesse essere definitiva utilizzeremo un algoritmo. Anche qui al centro ci sono i risultati ottenuti sul campo, anche in questo modo si potrà arrivare a una conclusione per il campionato».

