Notizie Milan – Verso Lecce: tornano Theo e Castillejo, la probabile formazione rossonera

MILANO – Tra due giorni, lunedì 22 giugno, il Milan ricomincerà il proprio campionato andando a far visita al Lecce di Fabio Liverani (calcio d’inizio alle 19,30). A differenza della sfida della scorsa settimana in Coppa Italia, mister Pioli avrà a disposizione anche Theo Hernandez e Samuel Castillejo, entrambi assenti per squalifica contro la Juventus. Ancora indisponibile, invece, Zlatan Ibrahimovic: lo svedese sta recuperando dall’infortunio e proverà a rientrare per la sfida casalinga con la Roma, in programma domenica 28. Confermata la coppia difensiva Romagnoli-Kjaer, così come quella di centrocampo Bennacer-Kessié. In attacco spazio ancora ad Ante Rebic, nonostante la follia di cui si è reso protagonista in Coppa Italia. Di seguito, le probabili formazioni.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Petriccione; Saponara, Mancosu; Lapadula. ALL. Liverani.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura, Rebic. ALL. Pioli.

