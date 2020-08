Notizie Milan – Tuttosport: Ci sono le alternative ad Ibra

MILANO – Il Milan sempre alle prese con il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La firma dell’attaccante svedese però non è ancora arrivata e i rossoneri si starebbero guardano intorno, secondo quanto riporta Tuttosport. Per il quotidiano sportivo, qualora naufragasse la trattativa per il nuovo accordo dello svedese, i rossoneri potrebbero decidere di andare su una punta a parametro zero, con Mario Mandzukic in pole position, ma non è da trascurare la pista che porta ad un centravanti di esperienza, come Giroud. Se invece il Diavolo decidesse di puntare su un attaccante più giovane, allora la prima scelta sarebbe Patrik Schick, in rotta con la Roma.