Notizie Milan – Su De Paul c’è anche l’Inter: derby di mercato in vista?

MILANO – Che Rodrigo De Paul sia un obiettivo concreto per il Milan non è più un mistero. Che l’argentino piaccia anche ad altre società, nemmeno. Tra queste c’è anche l’Inter, che segue il fantasista dell’Udinese da molto tempo. In estate potrebbe quindi innescarsi un derby meneghino di calciomercato, il quale giocherebbe a favore dell’Udinese che, dal canto suo, fa orecchie da mercante ed è pronto a giocare al rialzo. Il prezzo di partenza per il cartellino di De Paul si aggira sui 25 milioni, ma le molteplici richieste rischiano di farlo lievitare.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...