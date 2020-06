Notizie Milan – Stasera la presenza numero 150 per Bonaventura

MILANO – Sei anni con la maglia del Milan, che culmineranno questa sera con un grande traguardo: Giacomo Bonaventura, nella partita contro il Lecce in programma tra poche ore, raggiungerà la centocinquantesima presenza in rossonero. Presenze che senza dubbio sarebbero state molte di più se i problemi fisici gli avessero dato tregua negli ultimi anni. Nonostante questo, a fine stagione il classe 1989 lascerà il Milan per la scadenza del contratto. La società ha deciso infatti di non rinnovare l’accordo e Jack, che si svincolerà a parametro zero, sarà libero di firmare per un’altra squadra.

