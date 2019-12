Notizie Milan – Sky: Matic non convince, l’obiettivo è Lobotka

MILANO – Ibra è stato il primo botto di mercato in casa Milan e, il secondo, potrebbe essere Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Celta Vigo, stando a ciò che riferisce Sky Sport, gode di un grande gradimento da parte dei dirigenti rossoneri, a differenza di Nemanja Matic che, nonostante i rumors degli scorsi giorni, non sembra scaldare più di tanto la società meneghina. Lobotka, dunque, è l’obiettivo principale per il centrocampo, e potrebbe nascere una trattativa concreta qualora partisse uno fra Paquetà e Kessié. Sul primo è forte il pressing del Paris Saint-Germain, mentre sul secondo ci sono Wolverhampton e West Ham. Per Lobotka, il Diavolo punta ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma bisogna fare i conti con la forte concorrenza del Napoli.