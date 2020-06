Notizie Milan – Sky: ecco quando torna Ibrahimovic

MILANO – Il conto alla rovescia sta per terminare: il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic è finalmente vicino. Il problema al polpaccio è in via di totale guarigione e, nonostante lo svedese non sarà tra i disponibili per la sfida di domenica con la Roma, potrebbe esserlo per quella di mercoledì prossimo, a San Siro, contro la Spal. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, Ibra dovrebbe rientrare proprio con gli emiliani, o al massimo per la trasferta nella Capitale contro la Lazio, in programma sabato 4 luglio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...