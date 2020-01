Notizie Milan – Sky: c’è ancora distanza col Siviglia per la cessione di Suso

MILANO – Mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e il Milan sta cercando un accordo col Siviglia per la cessione di Suso. La società spagnola è concretamente interessata al numero 8, ma stando a ciò che riferisce Sky Sport, c’è ancora parecchia differenza fra richiesta e offerta. Il Milan infatti vorrebbe concludere un’operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Il Siviglia, dal canto suo, punta sul diritto di riscatto a non più di 20 milioni. Insomma, la forbice è ancora ampia sia sulla formula che sulle cifre. Il tempo sta per scadere e, nonostante Suso spinga per lasciare il Milan, più passano le ore e più aumentano le probabilità che il trasferimento venga rimandato alla prossima estate.