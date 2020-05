Notizie Milan – Si guarda in Italia per rinforzare la difesa

MILANO – Il Milan sarebbe in pressing sulla Fiorentina per riuscire ad arrivare a Nikola Milenkovic. Il giovane serbo infatti avrebbe stregato la dirigenza rossonera, sbaragliando la concorrenza e finendo in cima alla lista dei desideri per i rinforzi del pacchetto arretrato.

I viola valutano il loro calciatore intorno ai 30 milioni di euro e il diavolo per riuscire ad abbassare le pretese di Commisso avrebbe provato ad inserire Paquetà nell’operazione. Per il momento però la Fiorentina fa muro, vorrebbe offrire il rinnovo contrattuale al giocatore. Milenkovic garantirebbe al Milan più soluzioni tattiche, la sua duttilità è una delle armi che hanno convinto i rossoneri. Dato che può giocare sia da terzino destro, ce da centrale accanto a Romagnoli.

