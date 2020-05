Notizie Milan – Si complicano i piani per Jovic: il Real lo offre ad un club inglese…

MILANO – Nella prossima finestra di mercato potrebbe esserci un gran viavai nel reparto offensivo rossonero. L’unico attualmente certo della permanenza è Rafael Leao e, con il sempre più probabile addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla ricerca di una prima punta a cui affidare il peso dell’attacco. Il primo obiettivo è Luka Jovic, centravanti serbo messo sul mercato dal Real Madrid. Nonostante sia infortunato e starà fuori per almeno due mesi, il classe ’97 resta in cima alla lista dei desideri di Ivan Gazidis. Tuttavia, dalla Spagna giungono cattive notizie per il Milan.

L’INDISCREZIONE – Stando a ciò che riporta ‘Don Balon’, il Real starebbe concretamente provando a prendere Harry Kane, bomber e capitano del Tottenham, tanto da aver già offerto in cambio i cartellini di Gareth Bale e Luka Jovic. Gli Spurs avrebbero preso tempo per rifletterci ma, qualora accettassero la proposta, andrebbero a sostituire Kane proprio col centravanti serbo, soffiando quindi al Milan il suo grande obiettivo di mercato.

