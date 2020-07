Notizie Milan – Saelemaekers: tocca al belga contro Lazio, Juve e Napoli

MILANO – Castillejo si è fermato con la Spal e salterà i prossimi importantissimi match di campionato. Per i rossoneri, infatti, i prossimi appuntamenti sono cruciali, vista la caratura delle avversarie e la posta in gioco. Lazio, Juventus e Napoli, un trittico quasi da girone dantesco visto il rendimento delle tre squadre in questo momento del campionato. Lo spagnolo non ci sarà, a causa di un problema muscolare e Pioli dovrebbe affidarsi Alexis Saelemaekers. Il belga è stato tra i più positivi nella trasferta con la Spal, l’ex Anderlecht scenderà in campo per non far rimpiangere Castillejo e convincere il Milan della bontà dell’investimento fatto, per riscattarlo a titolo definitivo.

