Notizie Milan – Rientrano Calha, Musacchio e Rodriguez

MILANO – Sta per termine l’emergenza infortuni in casa Milan. Contro l’Udinese è rientrato Gigio Donnarumma, il quale aveva dovuto saltare la sfida di Coppa Italia contro la Spal, mentre con il Brescia torneranno ad essere disponibili anche Calhanoglu, Musacchio e Ricardo Rodriguez. Come riferisce TMW, il turco, l’argentino e lo svizzero potranno essere convocati per la partita di venerdì. Ancora fuori, invece, Davide Calabria. Il terzino classe ’96 sta ancora svolgendo lavoro personalizzato e a Brescia sarà assente.