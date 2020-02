Notizie Milan – Rebic ancora una buona prova, nonostante la sconfitta

MILANO – Il Milan perde amaramente il derby ieri sera, non riuscendo a replicare, nel secondo tempo, l’ottima prova fornita nella prima frazione di gioco. Tra i più positivi in campo, con la maglia rossonera, c’è sicuramente Ante Rebic. Questa non è più una notizia, dato che il croato si sta confermando come una delle più grandi sorprese della seconda parte di stagione, del Diavolo. Ieri ha segnato il goal che ha rotto il ghiaccio, complice anche una topica di Padelli, portiere nerazzurro. L’ex Eintracht Francoforte ha segnato quattro delle ultime sette reti il Milan, un dato che testimonia la sua importanza, ormai, all’interno dell’impianto di gioco di Stefano Pioli. Probabilmente lui e Ibrahimovic sono state le uniche due note liete dei rossoneri. Rebic ha fornito una buona prova in un ruolo diverso, rispetto alle ultime uscite, quello dell’esterno alto a sinistra nel 4-4-1-1 dei rossoneri. Sufficienza meritata e sicuramente verrà riproposto anche in veste di ala.

