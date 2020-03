Notizie Milan – Rangnick favorito per la panchina, ma occhio a Marcelino. E Pioli spera…

MILANO – Restano abbastanza alte le probabilità che Ralf Rangnick, attuale direttore sportivo del Lipsia, diventi il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Gazidis è pronto ad affidargli un ruolo “alla Wenger”, da tecnico-dirigente. Il tedesco, quindi, avrebbe ampio margine di manovra in sede di calciomercato. Il suo profilo ha il gradimento anche di Elliott, il quale vuole attuare un progetto che punti sulla crescita di giovani talenti da valorizzare e rivendere, mettendo a bilancio grosse plusvalenze. Nel corso degli anni, Rangnick si è affermato proprio per la sua capacità di scoprire giovani fuoriclasse. Tuttavia, stando ai media tedeschi, Rangnick non avrebbe ancora dato il sì definitivo al Milan, ma starebbe ancora valutando la proposta rossonera. Proprio per questo, il Milan si sta guardando attorno per un’eventuale alternativa.

Qualora saltasse la trattativa con Rangnick, Gazidis proverebbe a convincere Marcelino, ex allenatore del Valencia. In Spagna, inoltre, considerano Marcelino come il principale candidato per la panchina meneghina, ancor più di Rangnick. Attenzione, però, alla posizione di Stefano Pioli: le possibilità che venga confermato sono poche, ma comunque ci sono. Il tecnico emiliano continua a sperarci e, qualora concludesse la stagione con un piazzamento in Europa League, potrebbe davvero strappare la conferma.

