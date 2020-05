Notizie Milan – Quale futuro per Bonaventura? Jack ha l’imbarazzo della scelta

MILANO – Dopo sei anni insieme, il Milan e Giacomo Bonaventura si separeranno al termine della stagione. Il contratto in scadenza non sarà infatti rinnovato e il centrocampista classe 1989 si svincolerà a parametro zero, diventando quindi una ghiottissima occasione di mercato per le altre società. Non a caso, come riferisce La Gazzetta dello Sport, le richieste non mancano. In Italia sono ben quattro le squadre pronte a contenderselo: Lazio, Roma, Atalanta e Torino. Insomma, Jack ha l’imbarazzo della scelta e tutto il tempo per decidere dove trasferirsi per continuare la sua carriera.

