Notizie Milan – Protti: “Al di là del pari con la Spal, la squadra è in crescita “

MILANO – Sulle frequenze di TMWRadio, all’interno del programma radiofonico sportivo Maracanà, è intervenuto Igor Protti. L’ex attaccante di Lazio, Bari e Livorno ha espresso il suo punto di vista sul Milan. Ecco che cosa ha detto:

«Il Milan è reduce dal pareggio in trasferta con la Spal. Ora al di là del risultato ho visto una squadra in crescita e secondo me potrebbe dar fastidio alla Lazio. I biancocelesti, invece, insieme all’Atalanta è una delle migliori in Italia, quando riesce ad imprimere il suo ritmo e il suo calcio. Non ci sarà Immobile, ma ci sono anche altre individualità nella squadra di Inzaghi».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live