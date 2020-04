Notizie Milan – Pobega pronto ad un altro prestito: 3 club su di lui

MILANO – A fine stagione Tommaso Pobega rientrerà al Milan, ma verrà nuovamente girato in prestito. Il giovane centrocampista, autore di un ottimo campionato in Serie B col Pordenone, vivrà un altro anno di “gavetta” e, se riuscirà definitivamente ad affermarsi, potrà tornare in pianta stabile a Milano. Il classe ’99 potrebbe comunque fare il salto di categoria, dato che sulle sue tracce ci sono anche alcuni club di Serie A. Ad oggi, comunque, le società più interessate sono Torino, Brescia e Benevento.

