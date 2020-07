Notizie Milan – Pericolo Insigne: ecco quanti gol ha segnato contro i rossoneri

MILANO – Questa sera il Milan è atteso da un altro durissimo impegno. Dopo le partite contro Lazio e Juventus, entrambe vinte, la squadra rossonera va al San Paolo per sfidare il Napoli di Gennaro Gattuso. Un Napoli che, nonostante la qualificazione in Europa League già ottenuta grazie alla vittoria della Coppa Italia, sta onorando questo finale di stagione: dalla ripresa del campionato ha vinto quattro partite su cinque, perdendo soltanto contro l’Atalanta. Il pericolo numero uno per il Diavolo è sicuramente il capitano partenopeo Lorenzo Insigne il quale, in quindici gare contro i rossoneri, ha segnato sei gol.

Ma non è finita qui. Poco fa infatti Manuele Baiocchini ha svelato un’altra grossa indiscrezione in diretta TV su Sky Sport, l’annuncio è pesante: “Da quanto mi risulta…” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

</a