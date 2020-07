Notizie Milan – Paquetà confermato anche contro la Lazio?

MILANO – Domani andrà in scena allo stadio Olimpico Lazio-Milan, match molto importante per le ambizione di entrambe le squadre. Lucas Paquetà è un argomento sempre attuale nell’ambiente rossonero, perché il brasiliano ha fornito un’ottimo prova contro la Spal, nell’ultima giornata di serie A. L’ex Flamengo è risultato essere uno dei migliori in campo per diavolo e potrebbe essere riproposto dal primo minuto, contro i biancocelesti. L’allenatore del Milan però ha voluto puntualizzare la particolarità del momento di questa stagione, con tanti impegni e tutti ravvicinati. Giocherà chi ha più minuti nelle gambe, questo è il punto di vista della guida tecnica rossonera.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live