Notizie Milan – Ottimismo attorno a Kjaer: il danese prova a recuperare per domenica

MILANO – L’allenamento odierno, che inizierà alle 17 a Milanello, sarà fondamentale per capire se Simon Kjaer potrà giocare domenica contro la Roma, sua ex squadra. Stando infatti a SportMediaset, oggi il difensore danese testerà il ginocchio al quale si è fatto male nella sfida col Lecce, verificandone le condizioni. Attualmente c’è ottimismo attorno a lui: le possibilità che torni a disposizione contro i capitolini sono buone. Tuttavia Matteo Gabbia continua a scaldare i motori: qualora Kjaer non dovesse farcela, toccherebbe a lui prenderne il posto.

