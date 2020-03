Notizie Milan – Nuovi nomi per il centrocampo del futuro

MILANO – Il Milan continua a guardarsi intorno, in vista della prossima sessione estiva di mercato. I rossoneri avrebbero messo gli occhi su due giovani calciatori, per il centrocampo della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, si tratta di Yari Verschaeren,diciottenne dell’Anderlecht e Teun Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmaar. Il primo gioca titolare nel campionato belga e ha già fatto il suo esordio nella nazionale maggiore. Anche l’olandese è titolare in Eredivisie, ma nonostante abbia ventidue anni e sia il capitano del suo attuale club, non ha ancora disputato una partita con gli Orange. Non c’è solo Zaracho, quindi, nei pensieri del Diavolo per il centrocampo del prossimo anno.

