Notizie Milan – Non si molla il giovane Tanguy Kouassi

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni su Tanguy Kouassi, giovane difensore centrale, classe 2002, di proprietà del Paris Saint Germain. I francesi continuano a sperare di non perdere il giocatore a parametro zero, missione invece di Moncada, dirigente del Milan.

L’interesse dei rossoneri ha lusingato il giovane e il suo entourage, ma su Kouassi c’è anche l’interesse di altri club, come il Lipsia. Novità sul difensore sono attese nelle prossime settimane, quando arriveranno sviluppi anche sul fronte Ralf Rangnick al Milan.

Kouassi è uno dei nomi che il diavolo sta seguendo per il reparto difensivo della prossima stagione, ed è in linea con la linea verde voluta da Ivan Gazidis, in vista della prossima stagione sportiva.

