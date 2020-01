Notizie Milan – Niente Politano: l’esterno va alla Roma

MILANO – Per diversi giorni Matteo Politano è stato un obiettivo concreto del Milan, che aveva anche raggiunto un accordo col giocatore per portarlo sulla sponda rossonera del Naviglio. Tuttavia, il Diavolo non ha trovato l’intesa con l’Inter che, al contrario, si è accordata con la Roma. I due club hanno finalizzato uno scambio fra Politano e Spinazzola, col primo che passa alla corte di Fonseca per sostituire l’infortunato Zaniolo, mentre il secondo diventa il nuovo esterno sinistro nel centrocampo a cinque di Antonio Conte. Niente Politano, quindi, per il Milan che, adesso, ha nel mirino un altro giocatore interista: Matias Vecino.