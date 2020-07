Notizie Milan – Mercato: scambio Rebic-Silva, il punto

MILANO – Uno degli scenari di mercato più attuali, per quanto riguarda il Milan, è quello inerente al possibile scambio tra i rossoneri e l’Eintracht Francoforte, per Rebic e André Silva. Le due società ne stanno parlando, ma per il momento non c’è accordo sul costo dei due cartellini. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, le trattative stanno andando avanti. La soluzione più plausibile, in questo momento è: rinnovare i due prestiti, in scadenza nel 2021, sino al 2022 e si prolunghi il contratto dei due giocatori sino al 2023. In questo modo, poi, lo scambio potrà avvenire a prezzi più modici. Un’opzione che il Milan e la società tedesca stanno prendendo seriamente in considerazione.

