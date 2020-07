Notizie Milan – Mercato: quale futuro per Rafael Leao?

MILANO – Rafael Leao, è tornato al goal, Lecce e SPAL sono state le sue ultime vittime. Tuttavia, la sua stagione resta al momento negativa e le giornate che mancano alla fine del campionato saranno decisive per il suo futuro. Il Milan la scorsa estate ha investito quasi 40 milioni di euro per strapparlo al Lille; la dirigenza meneghina si aspettava giustamente molto di più. Non a caso, le ultime indiscrezioni di mercato raccontano che sta prendendo sempre più corpo l’ipotesi del trasferimento: la società rossonera starebbe infatti pensando di cedere Rafael Leao in prestito nella prossima sessione di mercato. Un anno in una squadra in grado di garantirgli il posto da titolare potrebbe giovare al ragazzo, che tornerebbe a Milano indubbiamente più maturo e più pronto.

