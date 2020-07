Notizie Milan – Mercato: l’offerta dei rossoneri a Szoboszlai

MILANO – Il mercato del Milan è pieno fermento, nonostante il campionato non si sia ancora concluso. I rossoneri, infatti, avrebbero messo nel mirino Szoboszlai, come già ampiamente riportato. L’ungherese infatti sarebbe stato indicato direttamente da Ralf Rangnick, probabile prossima guida tecnica della squadra meneghina.

Il Milan per riuscire ad anticipare la concorrenza avrebbe fatto una prima offerta all’entourage di Dominik Szoboszlai: 1,5 milioni di euro più bonus, all’anno. E non solo, perché lo stesso Rangnick ha già parlato sia con il ragazzo, che con la sua famiglia, del nuovo progetto rossonero.

Il Milan per il momento resta la squadra più accreditata per arrivare a mettere la mani sul calciatore. Anche la Lazio è sulle sue tracce, ma resta più staccata, rispetto ai rossoneri. Szoboszlai per i biancocelesti rimane soltanto un’alternativa a Milinkovic-Savic, nel caso in cui il serbo salutasse la compagine capitolina nella prossima sessione di mercato.

