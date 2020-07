News Milan – Mercato, 10 nomi per l’attacco: occhio alle sorprese!

News Milan, colpi in attacco: ecco il borsino con le percentuali aggiornate

MILAN NEWS – L’ennesima rivoluzione rossonera sta per iniziare, il nuovo progetto targato Rangnick partirà al termine di questa stagione. Non mancheranno i ribaltoni, specialmente per quanto riguarda ovviamente il mercato. Il Milan potrebbe presto trovarsi a fare i conti con l’addio di Zlatan Ibrahimovic e con un reparto offensivo da rinforzare e allungare. Proprio per questo oggi con il nostro borsino di mercato abbiamo deciso di parlarvi nello specifico di quello che potrebbe avvenire in attacco. Nel mirino rossonero sarebbero finiti tanti obiettivi: noi ne abbiamo individuati ben 10 che sembrano essere i più caldi in orbita Milan. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di nomi con tutte le percentuali aggiornate dal colpo meno probabile a quello più vicino e occhio alle sorprese >>>VAI AL BORSINO