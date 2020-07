Notizie Milan – Mercato: Gabbia i rossoneri cambiano idea sul difensore

MILANO – Matteo Gabbia è sempre nel mirino di un club di Serie A: il Parma. I gialloblù avevano pensato al calciatore, prodotto del vivaio rossonero, anche nell’ultima finestra di mercato invernale. In quell’occasione però si sono dovuti scontrare con la volontà del Milan, che non voleva rinunciare al giocatore a stagione in corso, dopo la partenza di Caldara verso Bergamo. In estate però le cose potrebbe cambiare, i ducali vorrebbero prelevare Gabbia con la formula del prestito con diritto di riscatto, consapevoli del fatto che potrebbero spingere sulla possibilità di dare più spazio al centrale, rispetto al Milan. I rossoneri hanno sempre resistito, consci delle prospettive di crescita del ragazzo, ma adesso qualcosa è cambiato. Come riporta il portale calcimercato.com, Gabbia potrebbe partire in prestito nella prossima sessione estiva.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live