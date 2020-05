Notizie Milan – Lucas Torreira non è una priorità per i rossoneri

MILANO – Il nome di Lucas Torreira è uno dei più ricorrenti nelle notizie di mercato relativa al Milan. Il centrocampista ex Sampdoria nella prossima finestra estiva proverà a lasciare l’Arsenal e la Premier League. Sulle sue tracce c’è anche la squadra rossonera, ma secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il mediano non è una priorità, in questo momento, per il club meneghino. Sicuramente in estate le indiscrezione sul calciatore riprenderanno a circolare, bisognerà però capire quali saranno le intenzioni del diavolo e quelle del suo allenatore. Così come le possibili operazioni uscita, se Franck Kessie dovesse salutare Milanello allora Lucas Torreira potrebbe diventare un obiettivo concreto.

