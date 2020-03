Notizie Milan – Leao: “Un onore indossare questi colori”

MILANO – Rafael Leao, giovane attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Calcio2000: “Onestamente, quando mi ha chiamato il Milan, all’inizio non ci credevo. Poi però, quando ho parlato con Maldini, ero felicissimo e ho capito che davvero il club rossonero mi voleva. Incredibile aver ricevuto la chiamata del Milan, è stato un momento che non scorderò mai. Mi trovo benissimo, sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter giocare con questi colori. Sono felice e grato al Milan che ha puntato su di me. Ibra? Mi è di grande aiuto. Ascoltando i suoi consigli farò sempre meglio. Potermi lavorare con uno come lui è un grande vantaggio”.

