Notizie Milan – Leao-Rebic, in Coppa Italia come in campionato

MILANO – Finalmente si torna in campo e il Milan aprirà le danze, con la semifinale di ritorno, della Coppa Italia, contro la Juventus a Torino. Contro i rossoneri non ci sarà Ibrahimovic, squalificato. Spazio quindi alla coppia Rebic-Leao, così come in campionato. L’infortunio dell’attaccante svedese ha cambiato i piani di Stefano Pioli, che dovrebbe cambiare anche il modulo tattico dei rossoneri. In campo due punte contemporaneamente quindi, anche se il precedete contro l’Hellas Verona non ha lasciato impressione positive. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, andrà trovata subito l’intesa tra i due calciatori. La ripartenza è molto vicina e non ci sarà tempo di recuperare gli eventuali punti persi in classifica…

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live